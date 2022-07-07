АвтоВАЗ перейдёт на пятидневную рабочую неделю

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Завод АвтоВАЗ, который в последнее время работает по четыре дня в неделю, с 12 сентября перейдет на новый график и до 6 ноября будет работать с одним «плавающим» выходным в неделю.

Инсайдерский паблик Avtograd News, опубликовавший фотографии соответствующего приказа, уточнил, что фактически работники останутся на «четырехдневке», но производство будет вестись в режиме полной загрузки конвейера пять дней в неделю.

Это сделано для более равномерного распределения нагрузки на трудовой коллектив, так как на линии B0 и других производствах наблюдается переизбыток трудовых кадров. Со всеми работниками будет заключено дополнительное трудовое соглашение.





Режим неполной рабочей недели действует на АвтоВАЗе с 6 июня, его ввели из-за продолжающегося значительного дефицита поставок электронных компонентов. Все подразделения завода сейчас работают четыре дня в неделю с одним нерабочим неоплачиваемым днем.

Сейчас «АвтоВАЗ» выпускает Lada Granta в упрощенной комплектации Classic’22, продажи которой начались 16 июня. Седан без ABS и подушек безопасности стоит минимум 678 300 рублей, лифтбэк – 698 300 рублей, а универсал – 705 300 рублей без учета возможной скидки в 20 000 рублей за «Трейд-ин» или кредит по программе LADA Finance.

Кросс-универсал Lada Granta Cross в улучшенном исполнении Classic ’22 должен получить двухцветную окраску кузова, мультимедийную систему с большим экраном и штатной аудиоподготовкой, кондиционер, передние электростеклоподъемники, подогрев лобового стекла и сидений, электрорегулировку зеркал, а также центральный замок, бортовой компьютер и литые диски.