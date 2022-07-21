АвтоВАЗ перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, где ранее собирали Renault Logan и Sandero

По данным паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», компания все-таки перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. На самом деле слухи об этом ходили давно, даже до событий текущего года. Ну а уход Renault, можно сказать, сам подтолкнул к такому решению.





Как сообщается, производство Vesta перенесут на линию, где ранее собирали модели на платформе B0 – Largus и XRay, Logan и Sandero. «На АвтоВАЗе уже разработан проект переноса производства Lada Vesta из Ижевска. Сборку этого семейства, скорее всего, разместят на нынешней линии автомобилей на платформе В0. Разумеется, после модернизации последней», — рассказали инсайдеры.

Уточняется, что весь процесс переноса производства Vesta из Ижевска в Тольятти рассчитан примерно на семь месяцев, а начаться он должен уже в самое ближайшее время. Таким образом, примерный срок появления новых старых товарных Lada Vesta — весна 2023 года.

От ижевского завода Lada в «АвтоВАЗе» избавляться не планируют, однако никаких конкретных планов по использованию освободившихся в столице Удмуртии мощностей пока нет. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что «производственная площадка в Ижевске ни в коем случае не будет закрыта».