АвтоВАЗ не может начать поставки Lada Largus и Lada Niva Travel до осени

В настоящее время АвтоВАЗ возобновил выпуск только двух моделей, Lada Granta и Lada Niva Legend. Скоро планируется возобновление производства Lada Largus и Lada Niva Travel.

Как стало известно, в августе эти модели отгружать дилерским центрам Lada не будут. Автоцентры Lada получили информационную рассылку, в которой говорилось, что проведение заявочной кампании на август 2022 года состоялось 13-14 июля, при этом заказы на август принимались только на автомобили Lada Granta и Lada Niva Legend.





Как сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», АвтоВАЗ планирует начать сборку Lada Largus в самое ближайшее время. Сварка и окраска кузовов этих универсалов и фургонов начнется 19 июля, а конвейер вернется к работе 22 числа того же месяца. Производство Lada Niva Travel начнется с августа.

Из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, на заводе пока не могут сказать уверенно, как надолго хватит того запаса, который сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов и цепочек поставок.