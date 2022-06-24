АвтоВАЗ настроен решительно. В 2023 году флагман российского автопрома намерен собрать 500 тысяч автомобилей

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АвтоВАЗ уведомил поставщиков, что планирует нарастить производство автомобилей до 500 тысяч автомобилей в год, сообщил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков.





Ранее на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания произвела в 2021 году 430 тысяч автомобилей. При этом он добавил, что в стратегии компании предусмотрено увеличение выпуска автомобилей до 800 тысяч в год.

«Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 год – это производство 500 тысяч автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы. Поэтому те наши производители, которые работают с АвтоВАЗом, получили четкий сигнал, соответственно, на сегодняшний день начинают также производство и поставку компонентов на АвтоВАЗ. И наши производители сейчас занимаются локализацией новых автокомпонентов, узлов и деталей, для того, чтобы войти в пул поставщиков АвтоВАЗа», – сказал Разумков.

Интересно вот что: при том, в относительно благополучном 2021 году было произведено 430 тысяч автомобилей, продано их было чуть больше 350 тысяч. Восстановится ли спрос в 2023 году настолько, чтобы поглотить все 500 тысяч (ну или хотя бы 450 тысяч) – вот в чем вопрос.