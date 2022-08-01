АвтоВАЗ напомнил дилерам о необходимости соблюдать рекомендованные цены на Lada

Дефицит автомобилей и повышенный спрос создали условия, при которых купить новый автомобиль в дилерском центре по рекомендованной розничной цене стало практически невозможно.

АатоВАЗ разослал письмо дилерам, в котором завод попросил соблюдать рекомендованные розничные цены на только на автомобили, но и на аксессуары.

Напоминаем о необходимости соблюдения рекомендованной розничной цены на автомобили, дополнительное оборудование и аксессуары, поставляемые АО “Лада-Имидж”, а также дополнительные финансовые продукты, такие как Lada Страхование и Lada +1.

Выдержка из письма

Ранее АвтоВАЗ объявлял акцию «Гарантия рекомендованной розничной цены», в рамках которой покупателю гарантируют сохранение рекомендованной розничной цены на новый автомобиль Lada.

В июле внесли поправки к КоАП, которые вводят санкции за навязывание продавцами дополнительных услуг, в том числе при покупке автомобилей. Штраф за это нарушение будет зависеть от суммы навязанных опций.