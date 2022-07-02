АвтоВАЗ начнёт сборку «ободранных» Lada Niva Legend уже 13 июля

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Завод АвтоВАЗ планирует запустить комплексы сварки и окраски кузовов Lada Niva Legend 11 июля, а 13 июля приступить к выпуску этих автомобилей, о чем сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Сборка трехдверных внедорожников будет выполняться в одну смену. Ожидается, что дневной объем их производства составит около 200 автомобилей. С осторожностью говорят на заводе о возобновлении выпуска Lada Largus в том же месяце. Тем не менее возвращение этих универсалов на конвейер пока остается в июльском плане.

«Нетипичный АвтоВАЗ»





Если все будет идти по плану, то уже в августе на АвтоВАЗе будут работать все три автосборочные линии, а суммарный выпуск превысит 1 тысячу автомобилей в день.

Напомним, 22 июня на сборочном конвейере третьей нитки АвтоВАЗа была собрана пробная партия автомобилей Lada Niva Travel и Lada Niva Legend 3D в количестве 26 штук. Эти автомобили лишены блоков ABS, «ЭРА – ГЛОНАСС» и подушек безопасности.

В отличие от упрощённого варианта автомобиля Lada Granta Classic’22 во внедорожниках сохранили систему кондиционирования и подогрева сидений, присутствуют ESP.