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    «АвтоВАЗ» может перейти под «надёжное российское управление» до конца месяца

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «АвтоВАЗ» может перейти под «надёжное российское управление» до конца месяца

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    Ггубернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что уже до конца мая отечественный автомобильный концерн «АвтоВАЗ» может быть передан под российское управление.

    «Рассчитываю, что все формальности в мае месяце будут урегулированы и предприятие будет находиться под надёжным управлением, управлением российским», — заявил Дмитрий Азаров.

    Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что французская Группа Renault, владеющая 68% акций «АвтоВАЗа», передаст их России с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет.


    Предположительно, доля Renault перейдет ФГУПу «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), который впоследствии назначит новое руководство предприятия. Решение будет принято вместе с госкорпорацией Ростех, ещё одним акционером «АвтоВАЗа».

    Также Дмитрий Азаров сообщил, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими компаниями о поставках комплектующих, однако из-за локдауна в Китае их не получилось вовремя произвести и поставить.

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