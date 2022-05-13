«АвтоВАЗ» может перейти под «надёжное российское управление» до конца месяца

загрузка...

Ггубернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что уже до конца мая отечественный автомобильный концерн «АвтоВАЗ» может быть передан под российское управление.

«Рассчитываю, что все формальности в мае месяце будут урегулированы и предприятие будет находиться под надёжным управлением, управлением российским», — заявил Дмитрий Азаров.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что французская Группа Renault, владеющая 68% акций «АвтоВАЗа», передаст их России с возможностью обратного выкупа в течение пяти-шести лет.





Предположительно, доля Renault перейдет ФГУПу «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), который впоследствии назначит новое руководство предприятия. Решение будет принято вместе с госкорпорацией Ростех, ещё одним акционером «АвтоВАЗа».

Также Дмитрий Азаров сообщил, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими компаниями о поставках комплектующих, однако из-за локдауна в Китае их не получилось вовремя произвести и поставить.