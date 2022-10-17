«АвтоВАЗ» может начать крупноузловую сборку иномарок

«АвтоВАЗ» рассматривает предложения зарубежных автоконцернов по поводу крупноузловой сборки автомобилей их брендов на своих мощностях. Об этом рассказал журналистам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации, сообщают «РИА Новости». Соколов, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные компании к российскому автомобильному заводу с подобными предложениями, подтвердил, что действительно обращались, и теперь по этому поводу ведутся переговоры. Рассматривается вопрос, насколько выгодно это будет для «АвтоВАЗа» и российской автомобильной промышленности в целом, отметил Соколов.





При этом, президент «АвтоВАЗа» не раскрыл конкретных наименований брендов и не сообщил, о каких именно моделях автомобилей идет речь. Сроки выпуска пока тоже не называются. Во время парламентских слушаний в Совете Федерации Максим Соколов также упомянул, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство флагманского семейства Lada Vesta в марте 2023 года.