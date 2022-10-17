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«АвтоВАЗ» может начать крупноузловую сборку иномарок

«АвтоВАЗ» может начать крупноузловую сборку иномарок

«АвтоВАЗ» рассматривает предложения зарубежных автоконцернов по поводу крупноузловой сборки автомобилей их брендов на своих мощностях. Об этом рассказал журналистам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Совета Федерации, сообщают «РИА Новости». Соколов, отвечая на вопрос, обращались ли иностранные компании к российскому автомобильному заводу с подобными предложениями, подтвердил, что действительно обращались, и теперь по этому поводу ведутся переговоры. Рассматривается вопрос, насколько выгодно это будет для «АвтоВАЗа» и российской автомобильной промышленности в целом, отметил Соколов.


При этом, президент «АвтоВАЗа» не раскрыл конкретных наименований брендов и не сообщил, о каких именно моделях автомобилей идет речь. Сроки выпуска пока тоже не называются. Во время парламентских слушаний в Совете Федерации Максим Соколов также упомянул, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство флагманского семейства Lada Vesta в марте 2023 года.

АвтоВАЗ
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RusNewsToday24
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