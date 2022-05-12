«АвтоВАЗ» будет простаивать и всю следующую неделю. Нет комплектующих

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В группе профсоюзной организации «АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонаткте» сообщили о том, что на предприятии вводится простой с 16 по 20 мая. Причина – отсутствие комплектующих.





«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по “АвтоВАЗу” “О простое с 16 по 20 мая 2022 года”. Простой в период с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности “АвтоВАЗа”, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», – указано в сообщении.

Нужно отметить, что и сейчас предприятие находится в простое – ранее он был введен в период с 11 по 13 мая. Также производство приостанавливалось в период с 4 по 6 мая. А с 6 июня предприятие перейдет на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.