АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой модели на заводе, где ранее выпускали Vesta

Вчера вечером стало известно о подписании приказов на увольнение персонала предприятия Lada Ижевск, на котором осуществлялась сборка Lada Vesta. Сегодня на это сообщение отреагировал АвтоВАЗ. Об увольнениях – ни слова, зато есть планы поддержки сотрудников и организации выпуска на заводе новой модели.

АвтВАЗ сообщил, что намерен развивать на заводе штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов (об этом говорилось и вчера). Нововведения – часть плана поддержки компании сотрудников в Ижевске: обеспечение максимально возможной загрузки персонала на площадке.

«Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке “Лада-Ижевск” проекта по выпуску нового автомобиля… Создание “Индустриального парка Лада-Ижевск”, с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест», – отмечается в сообщении.

О каком автомобиле идет речь? Ранее, в открытом письме профсоюзной организации «ИжАвто» Путину, был упомянут электрический Largus. Судя по всему, его и имеют ввиду. Но больше никаких подробностей на этот счет нет.