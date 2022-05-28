«Автотор» отправляет сотрудников на сбор урожая и разнорабочими на стройку

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Завод «Автотор» предлагает своим сотрудникам перейти на сбор урожая с июня по сентябрь этого года или на строительство жилого комплекса. Завод прямо намекает на то, что перспективы работы на предприятии довольно туманны.

До 100 человек могут устроиться на сбор клубники 12.06.2022 по 15.07.2022. Оплата сдельная – 25 руб. за 1 кг. Средняя выработка 50-70 кг на человека день. 70 человек приглашают на уборку голубики с 15.07.2022 по 15.08.2022. Оплата 45-50 руб. за 1 кг. Средняя выработка 30-50 кг на человека. В августе-сентябре до 100 человек приглашают на уборку яблок. Оплата сдельная – 2 руб. за 1 кг.





Кроме того, имеется возможность трудоустройства на строительстве жилого комплекса «Автотор – Парк» в качестве разнорабочего. Оплата труда будет определена после собеседования и определения спецификации работника.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на этой неделе заявил, что скоро из Европы приедут задержавшиеся там контейнеры. «Автотор» дособерёт машины и пока что прекратит работу.

В начале мая сообщалось, что «в связи с непростым экономическим положением» завод решил выделить своим работникам земельные участки под огороды.