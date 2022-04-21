Авторы Z-контента получат награды в рамках проекта «За нами правда»

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Организация «Молодежка ОНФ» 29 апреля проведет награждение победителей конкурса среди авторов Z-контента, созданного в поддержку спецоперации РФ на Украине.
В число призеров войдут жители других стран, присоединившиеся к флешмобу. Десять победителей получат фирменный мерч — футболки и значки с изображениями символики специальной военной операции.
Участие в интернет-проекте «За нами правда», в рамках которого организовали конкурс, приняли свыше 30 тыс. человек, проживающих в России и за ее пределами. За полтора месяца с момента запуска акции в поддержку спецоперации появилось более 130 тыс. оригинальных видеороликов и снимков. Лучших авторов еженедельно выбирают по количеству собранных лайков, награждая фирменным Z-мерчем и годовыми подписками на российские онлайн-сервисы.
Российская армия тем временем продолжает принимать участие в спецоперации, проходящей на территории Украины для защиты мирных жителей Донбасса. Главной целью мероприятия является демилитаризация и денацификация Украины.