Авторы Z-контента получат награды в рамках проекта «За нами правда»

Участие в интернет-проекте «За нами правда», в рамках которого организовали конкурс, приняли свыше 30 тыс. человек, проживающих в России и за ее пределами. За полтора месяца с момента запуска акции в поддержку спецоперации появилось более 130 тыс. оригинальных видеороликов и снимков. Лучших авторов еженедельно выбирают по количеству собранных лайков, награждая фирменным Z-мерчем и годовыми подписками на российские онлайн-сервисы.