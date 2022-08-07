Авторы The Wall Street Journal предрекли Блинкену провал во время африканского турне

Африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена обернется неудачей из-за министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Такое мнение выразили обозреватели издания The Wall Street Journal Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер.
Согласно полученной информации, Блинкен уже посетил Южно-Африканскую республику. Кроме того, он намерен провести переговоры в Конго и Руанде. При этом американский госсекретарь решил посетить Африку после турне Лаврова, пишет «ПолитРоссия».
Авторы обратили внимание, что африканские страны не поддержали санкционную политику Запада против России. Это стало опасным сигналом для Вашингтона.
«Это был своего рода тревожный звонок. Африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада», – отметил аналитик из центра Brookings Institution Брахима Сангафова Кулибали.
Донати и Штайнхаузер добавили, что попытки Блинкена переубедить африканские страны обернутся провалом. По их словам, причиной является Лавров, который раньше совершил визит в регион.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении посетить Африку. По его словам, Киев настроен на налаживание отношений.