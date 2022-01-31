Авторы The Times узнали о планах Британии ввести санкции против энергетических компаний РФ

Новые санкции Великобритании против России могут затронуть энергетические компании. По данным The Times, такой проект будет представлен британским правительством.

Как сообщают журналисты, ограничения, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну, будут касаться физических и юридических лиц. В их число могут попасть и компании, имеющие «стратегическое значение» для Москвы.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 30 января заявила, что Лондон внесет изменения в законодательство, чтобы расширить санкционный список, пишет RT.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций», — сказала глава МИД.

Она отказалась раскрывать подробности. Трасс добавила только, что «ничего не исключается».

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