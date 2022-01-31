Авторы The Times узнали о планах Британии ввести санкции против энергетических компаний РФ

Авторы The Times узнали о планах Британии ввести санкции против энергетических компаний РФ Новости
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Новые санкции Великобритании против России могут затронуть энергетические компании. По данным The Times, такой проект будет представлен британским правительством.

Как сообщают журналисты, ограничения, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в страну, будут касаться физических и юридических лиц. В их число могут попасть и компании, имеющие «стратегическое значение» для Москвы.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 30 января заявила, что Лондон внесет изменения в законодательство, чтобы расширить санкционный список, пишет RT.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций», — сказала глава МИД.

Она отказалась раскрывать подробности. Трасс добавила только, что «ничего не исключается».

 
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