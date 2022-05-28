Авторы The Spectator допустили объявление импичмента Байдену республиканцами

Представители республиканской партии могут в ближайшее время объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Об этом говорится в материале издания The Spectator.
Журналист Фредди Грэй напомнил, что в настоящее время на территории США наблюдается значительное ухудшение экономической ситуации. Помимо этого, стремительно падает рейтинг одобрения Байдена среди граждан. По словам Грэя, эти факторы обеспечивают республиканцам серьезный подъем популярности.
«Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения (экс-президента США Дональда) Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить», — заявил обозреватель.
Он выразил уверенность, что у республиканцев есть все шансы победить на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года. Грэй подчеркнул, что это позволит им запустить процедуру импичмента Байдена.