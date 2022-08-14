Авторы The Epoch Times окрестили Байдена союзником России в борьбе с могуществом доллара

Россия продолжает проводить эффективную кампанию по борьбе с могуществом доллара. В этом ей помогает неожиданный союзник в самом сердце Вашингтона, пишут аналитики издания The Epoch Times.
Авторы напомнили, что еще в июне президент РФ Владимир Путин на встрече группы БРИКС призвал членов объединения активизировать усилия для противоборства американской валюте. Впрочем, уверены в The Epoch Times, самые эффективные шаги для дестабилизации доллара предприняли вовсе не Китай, Бразилия, Индия, или ЮАР. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
«Есть только одна страна, которая может свергнуть доллар, и она не входит в БРИКС. Это Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден является крупнейшим союзником Китая и России в дедолларизации мира», — подчеркнули аналитики издания.
В качестве доказательства своего утверждения авторы перечислили деструктивные шаги американского лидера, которые привели к падению авторитета валюты в мире. Они сделали вывод, что никто не приложил столько усилий для краха доллара, сколько Байден.