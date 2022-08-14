Авторы The Epoch Times окрестили Байдена союзником России в борьбе с могуществом доллара

Авторы напомнили, что еще в июне президент РФ Владимир Путин на встрече группы БРИКС призвал членов объединения активизировать усилия для противоборства американской валюте. Впрочем, уверены в The Epoch Times, самые эффективные шаги для дестабилизации доллара предприняли вовсе не Китай, Бразилия, Индия, или ЮАР. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».