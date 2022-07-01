Авторы The American Conservative осадили Литву за провокации в адрес России

Журналисты американского издания The American Conservative раскритиковали Литву за неуместные выпаду в сторону России.
Авторы осадили Вильнюс, отметив, что тот провоцирует Москву на «войну». Запад четко дал понять прибалтийскому государству, что не станет за него заступаться. Однако литовские политики могли не понять намека, пояснили журналисты. Они призвали крупные державы более четко объяснять позицию Вильнюсу.
«США и Европа должны держать собак войны на привязи», — заключили в издании.
Напомним, что Литва устроила транзитную блокаду Калининграда, обосновывая решение санкционной политикой. Москва пообещала ответить на выпад Вильнюса.