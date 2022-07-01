Авторы The American Conservative осадили Литву за провокации в адрес России

Авторы осадили Вильнюс, отметив, что тот провоцирует Москву на «войну». Запад четко дал понять прибалтийскому государству, что не станет за него заступаться. Однако литовские политики могли не понять намека, пояснили журналисты. Они призвали крупные державы более четко объяснять позицию Вильнюсу.