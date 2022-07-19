Авторы TAC указали на реакцию властей Саудовской Аравии после просьбы Байдена по нефти

«Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру — глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека (предоставив передышку Кубе, Китаю, Ирану и Венесуэле), помог их заклятому врагу Ирану, который строит против них козни, и наконец разгромил собственные мощности по нефтедобыче», — говорится в статье.