Авторы TAC указали на реакцию властей Саудовской Аравии после просьбы Байдена по нефти

Предложения президента США Джо Байдена были отвергнуты в Саудовской Аравии. Такое заявление сделали журналисты The American Thinker.
Авторы TAC указали на реакцию властей арабского государства после просьбы Байдена по нефти. Журналисты отметили, что визит американского лидера оказался провальным. Руководство Саудовской Аравии высмеяло Байдена.
«Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру — глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека (предоставив передышку Кубе, Китаю, Ирану и Венесуэле), помог их заклятому врагу Ирану, который строит против них козни, и наконец разгромил собственные мощности по нефтедобыче», — говорится в статье.
Ранее пользователи Сети также раскритиковали Байдена за визит на Ближний Восток. Американцы назвали его поездку позорной.
Также выяснилось, что ближневосточные государства хотят сблизиться с Россией и Китаем. Об этом рассказали на телеканале RT.