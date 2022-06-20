Авторы SZ сообщили о конфискации недвижимости депутата Госдумы в Германии из-за санкций

Прокуратура Мюнхена приняла решение конфисковать недвижимость, владельцами которой якобы являются депутат Госдумы и его супруга. Об этом говорится в материале немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
Как отметили авторы SZ, речь идет о российском законодателе, который с 23 февраля находится в черном списке Евросоюза. При этом его имя не называется.
Местная прокуратура возбудила дело о нарушении санкционного режима. Так, владельцам недвижимости грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Ранее стало известно о решении властей Черногории заморозить 44 объекта недвижимости россиян. По данным местных СМИ, так в стране выразили согласие с внешней политикой Евросоюза.