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Авторы SZ сообщили о конфискации недвижимости депутата Госдумы в Германии из-за санкций

Авторы SZ сообщили о конфискации недвижимости депутата Госдумы в Германии из-за санкций
pxhere.com

Прокуратура Мюнхена приняла решение конфисковать недвижимость, владельцами которой якобы являются депутат Госдумы и его супруга. Об этом говорится в материале немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Как отметили авторы SZ, речь идет о российском законодателе, который с 23 февраля находится в черном списке Евросоюза. При этом его имя не называется.

Местная прокуратура возбудила дело о нарушении санкционного режима. Так, владельцам недвижимости грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее стало известно о решении властей Черногории заморозить 44 объекта недвижимости россиян. По данным местных СМИ, так в стране выразили согласие с внешней политикой Евросоюза.

Германия Евросоюз недвижимость санкции
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