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Авторы Sohu рассказали, как Макрон предал Байдена из-за России

Авторы Sohu рассказали, как Макрон предал Байдена из-за России
Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Вашингтон предпринял попытку в очередной раз оказать давление на Москву, но был предан ближайшим союзным государством. Об этом пишут авторы Sohu.

Белый дом в ходе саммита «Большой семерки» предложил новый план по «ослаблению РФ». Он предполагает установление предела цен на российскую нефть. Однако реакция союзной Франции застала США врасплох, пишут китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».

«Соединенные Штаты предприняли новый ход против России, но совершенно неожиданным образом их предали союзники», — пишут авторы издания.

Французский лидер Эммануэль Макрон указал президенту США Джо Байдену на то, что многие страны не готовы отказываться от незаменимого российского черного золота. В связи с этим Париж не станет устанавливать лимит цен на энергоносители из России.

«Представители Соединенных Штатов впали в оцепенение после слов Макрона, сложилось впечатление, что после такого они начнут стучать кулаками по столу и в гневе обвинять Францию в предательстве», — сообщают китайские журналисты.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен 4 июля провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет RT.

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