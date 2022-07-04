Вашингтон предпринял попытку в очередной раз оказать давление на Москву, но был предан ближайшим союзным государством. Об этом пишут авторы Sohu.
Белый дом в ходе саммита «Большой семерки» предложил новый план по «ослаблению РФ». Он предполагает установление предела цен на российскую нефть. Однако реакция союзной Франции застала США врасплох, пишут китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«Соединенные Штаты предприняли новый ход против России, но совершенно неожиданным образом их предали союзники», — пишут авторы издания.
Французский лидер Эммануэль Макрон указал президенту США Джо Байдену на то, что многие страны не готовы отказываться от незаменимого российского черного золота. В связи с этим Париж не станет устанавливать лимит цен на энергоносители из России.
«Представители Соединенных Штатов впали в оцепенение после слов Макрона, сложилось впечатление, что после такого они начнут стучать кулаками по столу и в гневе обвинять Францию в предательстве», — сообщают китайские журналисты.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен 4 июля провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет RT.