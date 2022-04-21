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    Авторы Sabah предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Авторы Sabah предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии

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    Федеральное агентство новостей

    Потенциальное
    присоединение к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии не принесет
    никакой пользы ни этим странам, ни самой НАТО. К такому выводу пришел автор
    турецкого издания Sabah, передает «ИноСМИ».

    Некоторые
    полагают, что желание северных стран присоединиться к западному военному блоку — признак единения Европы на фоне
    вооруженного конфликта в восточной части континента. Однако, говорится в
    материале, это исключительно эмоциональная оценка, не имеющая отношения к
    действительности.

    Автор
    напоминает, что ни одна из волн расширения НАТО ни разу не давала какой-либо
    пользы членам Альянса, поэтому нет оснований полагать, что на этот раз все
    будет иначе. Например, принятие в блок восточноевропейских стран не внесло
    существенного вклада в обороноспособность объединения, но значительно увеличило
    финансовые издержки, возложило на членов блока новые обязанности.

    Авторы Sabah предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии
    Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Да, Швеция и
    Финляндия куда богаче, чем страны Восточной Европы, признает автор статьи. Но и
    они на фоне огромной военной машины выглядят каплями в море, а с точки зрения
    территории — и вовсе
    бесполезными, учитывая членство в НАТО Норвегии.

    Все это
    сводится к тому, что расширение Альянса исключительно по эмоциональным причинам
    вредит его основной задаче — сдерживанию.

    «Любой хаос
    и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой
    углубление. Наоборот, каждое расширение делает Альянс все мельче в плане
    сдерживания», —
    убежден автор материала.

    Ранее бывший
    руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании,
    генерал Ричард Бэрронс заявил,
    что НАТО бессильна в противостоянии с Россией.

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