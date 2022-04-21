Авторы Sabah предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии

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напоминает, что ни одна из волн расширения НАТО ни разу не давала какой-либо

пользы членам Альянса, поэтому нет оснований полагать, что на этот раз все

будет иначе. Например, принятие в блок восточноевропейских стран не внесло

существенного вклада в обороноспособность объединения, но значительно увеличило

финансовые издержки, возложило на членов блока новые обязанности.