Авторы Sabah предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии

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Потенциальное
присоединение к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии не принесет
никакой пользы ни этим странам, ни самой НАТО. К такому выводу пришел автор
турецкого издания Sabah, передает «ИноСМИ».
Некоторые
полагают, что желание северных стран присоединиться к западному военному блоку — признак единения Европы на фоне
вооруженного конфликта в восточной части континента. Однако, говорится в
материале, это исключительно эмоциональная оценка, не имеющая отношения к
действительности.
Автор
напоминает, что ни одна из волн расширения НАТО ни разу не давала какой-либо
пользы членам Альянса, поэтому нет оснований полагать, что на этот раз все
будет иначе. Например, принятие в блок восточноевропейских стран не внесло
существенного вклада в обороноспособность объединения, но значительно увеличило
финансовые издержки, возложило на членов блока новые обязанности.
Да, Швеция и
Финляндия куда богаче, чем страны Восточной Европы, признает автор статьи. Но и
они на фоне огромной военной машины выглядят каплями в море, а с точки зрения
территории — и вовсе
бесполезными, учитывая членство в НАТО Норвегии.
Все это
сводится к тому, что расширение Альянса исключительно по эмоциональным причинам
вредит его основной задаче — сдерживанию.
«Любой хаос
и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой
углубление. Наоборот, каждое расширение делает Альянс все мельче в плане
сдерживания», —
убежден автор материала.
Ранее бывший
руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании,
генерал Ричард Бэрронс заявил,
что НАТО бессильна в противостоянии с Россией.