Авторы российских модных YouTube-каналов рассказали о стоимости продакшена и рекламодателях

Александр Рогов

Авторы популярных модных YouTube-блогов рассказали изданию The Blueprint о перспективах платформы в России в условиях отключения монетизации. Собрали интересные цитаты о стоимости продакшена и рекламодателях.

Автор телеграм-канала MUR Мадонна Мур, которая запустила свой видеоканал только в этом году уже после введения санкций против России, рассказала, что сейчас производство одного выпуска YouTube-шоу обходится в среднем в 300 тысяч рублей.

Одно дело снимать влоги на камеру GoPro или на телефон — очень круто, но просто не про меня. Другое — продолжать делать качественную журналистскую работу в видеоформате. Для этого нужна команда: гостевой продюсер, который приглашает/встречает героев; продюсер, который технически ведет канал на YouTube, настраивает все с точки зрения статистики и прочих показателей. Говорят, можно обойтись без оркестра, но опять же не в моем случае. На самом деле я не так много трачу. 300 тысяч — это средний ценник YouTube-продакшена по Москве,

— сказала Мадонна Мур.

Студии дешевле не стали, аренда оборудования дешевле не стала, рабочая сила дешевле не стала. Поэтому ролик обходится в 200—300 тысяч рублей,

— солидарен с ней дизайнер и стилист Александр Рогов, который делает канал Rogov Live.

Мадонна Мур

Затронули и важную тему окупаемости видеоблогов на YouTube, ведь часть рекламодателей ушла с рынка. По данным The Blueprint, 95% зарубежных брендов сейчас не размещают рекламу у русских блогеров.

У нас слетела реклама М.А.С и Philips. Насколько я знаю, не было ни предоплаты, ни штрафа. В других обстоятельствах, возможно, речь пошла бы о штрафных санкциях. А так мы просто стали искать новых спонсоров среди российских компаний,

— признался Рогов.

Российские компании сейчас проявляют довольно высокую активность на YouTube.

Появились новые селлерские платформы, которые нуждаются в анонсировании. Из бывших увереннее других себя чувствуют Oskelly и “Яндекс.Маркет”. Есть практика оплаты блогерских проектов от универмага “Цветной”, который раньше был в этой сфере пассивным. Продвижением занялась “Неглинная Галерея” — с ней до того не было проектов вообще. По чуть-чуть начинают платить даже те, кто привык работать по бартеру, например Lime,

— прокомментировал это диджитал-продюсер Кирилл Диденок.

При этом инфлюенсеры пока осторожны и не слишком оптимистичны в прогнозах, так как “рынок находится в плавающем состоянии”, и ситуацию сложно характеризовать как “стабильную и динамично развивающуюся”.

Если многие блогеры все-таки продолжают работу, то кто-то прекратил деятельность. Так, некогда популярный блогер Чума Вечеринка уехала в Сингапур учиться на актрису и теперь считает, что “русский fashion-блогинг на YouTube вообще изживает себя”.

К RuTube, который развернул широкую рекламную кампанию, блогеры относятся пока скептически.

RuTube — это площадка, которая узнаваемому, большому блогеру должна платить. Сейчас происходит только так. Но, кроме денег, она ничего не может предложить крупному блогеру. Там совсем другой движок просмотра видео, очень долго идет модерация, практически невозможно отследить количество просмотров. То есть площадка не готова к тому, чтобы работать как YouTube. Ты не можешь там сделать монетизацию, не можешь гарантировать своему потенциальному рекламодателю количество просмотров. Потому что ты даже не знаешь, где посмотреть статистику,

— сказал Рогов.