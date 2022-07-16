Авторы Newsweek предрекли Байдену импичмент при одном условии

Американскому лидеру Джо Байдену вынесут импичмент, если Демократическая партия потерпит поражение в промежуточных выборах в сенат и палату представителей 8 ноября. Об этом пишет Newsweek.
По информации издания, республиканцы намерены вернуть большинство мест в Конгрессе США. Если партия Байдена утратит власть на обеими палатами, президенту может грозить импичмент, отметили журналисты.
Ранее Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию в рамках своего ближневосточного турне. Глава государства перепутал слова «самоотверженность» и «эгоизм», тем самым выставив военнослужащих армии США не в самом приятном свете.