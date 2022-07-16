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Авторы Newsweek предрекли Байдену импичмент при одном условии

Авторы Newsweek предрекли Байдену импичмент при одном условии
globallookpress.com/ Chris Kleponis – Pool via CNP/Keystone Press Agency

Американскому лидеру Джо Байдену вынесут импичмент, если Демократическая партия потерпит поражение в промежуточных выборах в сенат и палату представителей 8 ноября. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, республиканцы намерены вернуть большинство мест в Конгрессе США. Если партия Байдена утратит власть на обеими палатами, президенту может грозить импичмент, отметили журналисты.

Ранее Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию в рамках своего ближневосточного турне. Глава государства перепутал слова «самоотверженность» и «эгоизм», тем самым выставив военнослужащих армии США не в самом приятном свете.

Байден демократы Импичмент
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