Авторы GT раскрыли карты последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление в военных блок скандинавских стран может поспособствовать ухудшению трагедии в Европе. Таким мнением поделились журналисты китайской газеты Global Times, ссылаясь на слова анонимного пекинского эксперта в области международных отношений.
По мнению авторов, интеграция в НАТО стран с нейтральным статусом — Швеции и Финляндии — приведет к возникновению новых конфронтаций. Остальные государства также могут рассмотреть возможность отступить от позиции нейтралитета, раскрыл карты последствий китайский аналитик.
«НАТО — стратегический инструмент США, его деятельность осуществляется в интересах Соединенных Штатов и вовсе не обязательно в интересах ЕС», — уточнил автор.
Ранее представители Швеции и Финляндии утвердили протоколы о вступлении стран в Организацию Североатлантического договора. Подписи поставили главы МИД государств.