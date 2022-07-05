Авторы GT раскрыли карты последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО

По мнению авторов, интеграция в НАТО стран с нейтральным статусом — Швеции и Финляндии — приведет к возникновению новых конфронтаций. Остальные государства также могут рассмотреть возможность отступить от позиции нейтралитета, раскрыл карты последствий китайский аналитик.