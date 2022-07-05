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Авторы GT раскрыли карты последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Авторы GT раскрыли карты последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Thomas Trutschel, via www.imago-images.de/Global Look Press

Вступление в военных блок скандинавских стран может поспособствовать ухудшению трагедии в Европе. Таким мнением поделились журналисты китайской газеты Global Times, ссылаясь на слова анонимного пекинского эксперта в области международных отношений.

По мнению авторов, интеграция в НАТО стран с нейтральным статусом — Швеции и Финляндии — приведет к возникновению новых конфронтаций. Остальные государства также могут рассмотреть возможность отступить от позиции нейтралитета, раскрыл карты последствий китайский аналитик.

«НАТО — стратегический инструмент США, его деятельность осуществляется в интересах Соединенных Штатов и вовсе не обязательно в интересах ЕС», — уточнил автор.

Ранее представители Швеции и Финляндии утвердили протоколы о вступлении стран в Организацию Североатлантического договора. Подписи поставили главы МИД государств.

НАТО США финляндия Швеция
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