Авторы Global Times назвали Европу главной жертвой украинского кризиса

Последствия событий на Украине негативно скажутся на европейских странах. Такое мнение высказал журналист Global Times Сюэ Лю.
По словам обозревателя китайского издания, Вашингтон пожертвовал европейскими союзниками в угоду собственным интересам на Украине.
«Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — заметил Лю.
Напомним, что США и их союзники ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Ограничения последовали после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.