Авторы Global Times назвали Европу главной жертвой украинского кризиса

«Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине — им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность», — заметил Лю.