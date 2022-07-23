Авторы FT указали на превосходство Путина перед Байденом в поездке на Ближний Восток

Президент России Владимир Путин совершил более успешную поездку на Ближний Восток, чем лидер США Джо Байден. Такое заявление сделали журналисты Foreign Policy.
Авторы материала указали на превосходство Путина перед Байденом в поездке на Ближний Восток. Визит свидетельствует о том, что арабские государства поддерживают Россию.
«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — говорится в статье.
Ранее зрители Fox News назвали позорной поездку Байдена в Саудовскую Аравию. Глава государства не смог получить от Эр-Рияда конкретного обещания по увеличению объемов нефти.