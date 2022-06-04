Авторы Die Zeit отметили обеспокоенность немецких чиновников в связи с политикой Зеленского

Политика президента Украины Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность в Германии. Об этом говорится в материале газеты Die Zeit.
Авторы публикации со ссылкой на немецких правительственных чиновников и экспертов отметили, что украинский лидер пытается усилить зависимые от него институты.
«На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти», — следует из материала.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на просьбу Зеленского поставить Киеву оружие. Дипломат заметил, что считает возможным урегулирование ситуации на Украине мирным путем.