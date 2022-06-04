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Авторы Die Zeit отметили обеспокоенность немецких чиновников в связи с политикой Зеленского

Авторы Die Zeit отметили обеспокоенность немецких чиновников в связи с политикой Зеленского
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Политика президента Украины Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность в Германии. Об этом говорится в материале газеты Die Zeit.

Авторы публикации со ссылкой на немецких правительственных чиновников и экспертов отметили, что украинский лидер пытается усилить зависимые от него институты.

«На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти», — следует из материала.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на просьбу Зеленского поставить Киеву оружие. Дипломат заметил, что считает возможным урегулирование ситуации на Украине мирным путем.

Германия Зеленский Украина
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