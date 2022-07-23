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Авторы Daily Mail сообщили о приближении американского общества к внутреннему расколу

Авторы Daily Mail сообщили о приближении американского общества к внутреннему расколу
pxhere.com

Каждый пятый житель США готов использовать оружие для достижения политических целей. Соответствующую статистику опубликовали в издании Daily Mail.

Как уточнили авторы, американское общество приближается к расколу. Об этом свидетельствуют различные опросы. Согласно исследованию, которое провели ученые из Калифорнийского университета, жители США обеспокоены угрозой демократии в своей стране.

На этом фоне также падает рейтинг одобрения президента Джо Байдена. Действия главы государства не кажутся гражданам надежными.

Последний визит лидера в Саудовскую Аравию вызвал критику в США. Байден хотел добиться увеличения объемов добычи нефти. Однако этот план провалился, передает «Царьград».

опрос раскол США
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