Авторы Bloomberg сообщили о требовании Венгрии не вводить санкции против патриарха Кирилла

Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
Авторы публикации со ссылкой на источники сообщили, что постпред страны потребовал не включать епископа РПЦ в черный список Евросоюза. Также венгерская сторона выдвинула несколько технических замечаний касательно эмбарго на поставки нефти из России.
Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее заявил, что государство получило гарантии от ЕС по связанным с нефтью вопросам. Так, если что-то случится с трубопроводом «Дружба», российское топливо будет поступать по морю. При этом в правительстве европейского государства заявляли, что «Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», передает RT.