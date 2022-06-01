Авторы Bloomberg сообщили о требовании Венгрии не вводить санкции против патриарха Кирилла

Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ранее заявил, что государство получило гарантии от ЕС по связанным с нефтью вопросам. Так, если что-то случится с трубопроводом «Дружба», российское топливо будет поступать по морю. При этом в правительстве европейского государства заявляли, что «Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», передает RT.