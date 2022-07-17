Авторы Bloomberg перечислили страны ЕС, заморозившие большее количество активов РФ

По данным еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, наивысшее число финансов компаний РФ заблокировали Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург и Ирландия. На них приходится 12,6 миллиарда евро активов, тогда как весь Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда.