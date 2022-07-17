Авторы Bloomberg перечислили страны ЕС, заморозившие большее количество активов РФ

Наибольший энтузиазм в деле заморозки российских активов проявили шесть стран ЕС. Об этом со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщает агентство Bloomberg.
По данным еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, наивысшее число финансов компаний РФ заблокировали Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург и Ирландия. На них приходится 12,6 миллиарда евро активов, тогда как весь Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда.
Экономическая борьба с Россией стала своеобразным ответом коллективного Запада на начало спецоперации на Украине. Впрочем, самый существенный урон от введенных ограничений понесли инициаторы рестрикций, тогда как грамотные действия Кремля позволили финансовому сектору РФ выстоять под внешним давлением.