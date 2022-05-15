Авторы Bild связали «неудовлетворенность» немок с санкциями против России

«Жительницы Германии в среднем тратят 660 минут в год на то, чтобы расслабиться и получить удовольствие во время принятия душа, а это огромные дополнительные расходы на воду. Честно говоря, кто может себе это позволить? Поэтому интимные женские шалости в душевой — чистая роскошь», — отметили авторы Bild.