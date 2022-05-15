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Немецкие женщины должны меньше удовлетворять себя в душе для преодоления последствий санкций, введенных против России. Вот такая интересная статья была опубликована изданием Bild.
Журналисты немецкого издания неоднократно отличались материалами, которые нельзя назвать адекватными. До этого Bild уже писал о вреде частого мытья, особенно с использованием мыла. Конечно же, все это связали с последствиями антироссийских санкций.
Однако новая статья немецких журналистов перешагнула все черты приличия. Исходя из ее содержания, можно сказать, что Россия якобы виновата в неудовлетворенности женщин в Германии.
«Жительницы Германии в среднем тратят 660 минут в год на то, чтобы расслабиться и получить удовольствие во время принятия душа, а это огромные дополнительные расходы на воду. Честно говоря, кто может себе это позволить? Поэтому интимные женские шалости в душевой — чистая роскошь», — отметили авторы Bild.
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве «оружия».