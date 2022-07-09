Автора Newsweek изумила шутка Путина о возвращении Аляски

«Зачем вам Аляска? У нас северная страна, 70% нашей территории сегодня относятся к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска — это разве Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться. Придется им там северные платить, понимаете? Надо посчитать бюджетные расходы», — с иронией отметил Путин.