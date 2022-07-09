Автора Newsweek изумила шутка Путина о возвращении Аляски

Заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении Аляски в состав России ошеломило аналитика американского издания Newsweek Ника Мордованца.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на попытки присвоить российские активы за рубежом напомнил США о возможности РФ вернуть Аляску.
После слов политика обозреватель поспешил уточнить, что по этому поводу говорил Путин. Слова российского лидера восхитили журналиста. В 2014 году корреспонденты задали вопрос главе государства о планах вернуть Аляску, передает «ПолитРоссия».
«Зачем вам Аляска? У нас северная страна, 70% нашей территории сегодня относятся к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска — это разве Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться. Придется им там северные платить, понимаете? Надо посчитать бюджетные расходы», — с иронией отметил Путин.
Ранее российский президент заявил, что попытки европейских стран найти альтернативу энергоносителям из России приведут к росту стоимости газа.