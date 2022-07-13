Автор WSJ предрек становление российского миропорядка при помощи секретного оружия Путина

Президент России Владимир Путин установит свой миропорядок в мире при помощи секретного оружия против Запада. Таким мнением поделился американский аналитик Уолтер Рассел Мид.
Западные страны намеревались сломать Россию при помощи действия санкций. По истечении четырех месяцев стало понятно, что Москва не только не прогнулась под влиянием ограничений, но и добилась большого успеха в сферах политики и экономики. США и союзники считали, что эти области являются их сильными сторонами, и сейчас глубоко разочарованы, цитирует автора «ПолитРоссия».
«Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — высказал мнение эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет победителя. Подробности передает RT.