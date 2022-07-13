Автор WSJ предрек становление российского миропорядка при помощи секретного оружия Путина

Западные страны намеревались сломать Россию при помощи действия санкций. По истечении четырех месяцев стало понятно, что Москва не только не прогнулась под влиянием ограничений, но и добилась большого успеха в сферах политики и экономики. США и союзники считали, что эти области являются их сильными сторонами, и сейчас глубоко разочарованы, цитирует автора «ПолитРоссия».