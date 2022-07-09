Автор WP призвал Запад ослабить антироссийские санкции

Западным лидерам стоит изменить свою стратегию в борьбе с Россией на украинской земле. Такой вывод сделал американский аналитик Фарид Закария в статье для The Washington Post.
По мнению аналитика, в экономической стратегии Запада против Москвы образовались трещины, санкционное давление на Россию оказалось малоэффективным. Более того, из-за антироссийских ограничений европейские страны столкнулись с кризисом в сфере энергетики.
«Стратегия Путина, очевидно, заключается в том, чтобы максимально увеличить затраты Запада и тянуть время в надежде на то, что трещины в антироссийской коалиции будут увеличиваться по мере усугубления экономических проблем в этих странах. Запад до сих пор не считает этот вызов своим важнейшим приоритетом», — пишет Фарид Закария.
В связи с чем, эксперт советует западным странам увеличить поставки энергоносителей на глобальный рынок и ослабить те санкции, которые наносят ущерб Западу больше, чем России.
Напомним, что США и их союзники ввели против Москвы шесть пакетов ограничительных мер. Санкции последовали после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по освобождению Донбасса.