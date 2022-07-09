Автор WP призвал Запад ослабить антироссийские санкции

«Стратегия Путина, очевидно, заключается в том, чтобы максимально увеличить затраты Запада и тянуть время в надежде на то, что трещины в антироссийской коалиции будут увеличиваться по мере усугубления экономических проблем в этих странах. Запад до сих пор не считает этот вызов своим важнейшим приоритетом», — пишет Фарид Закария.