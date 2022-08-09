Президент России Владимир Путин импонирует «старым левым» критикам западного империализма в Германии. Об этом написала газета Wiener Zeitung.
Автор обратил внимание, что Евросоюз ввел санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине. Может показаться, что Запад сплотился против российского лидера. Однако это не соответствует действительности, поскольку немцы испытают странную любовь к Путину.
«Дело доходит до того, что многие считают не Путина, а украинского президента Владимира Зеленского поджигателем войны, человеком, мешающим установлению мира. А иногда бывшего актера Зеленского граждане нашей страны называют марионеткой в руках действительного вдохновителя войны – президента США Джо Байдена», – сказано в материале.
Телеканал RT ранее информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал отсутствие делегации Украины «на радаре» по переговорам с Россией. По этой причине никаких контактов между сторонами сейчас нет.