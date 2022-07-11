Автор WAZ расшифровал два послания Лаврова Западу на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 направил Западу два послания. Об этом написал автор Ян Йессен в статье для Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По его словам, глава российского ведомства устроил «продуманный скандал» на встрече с коллегами в рамках «Большой двадцатки». Дипломат так послал Западу два неприятных сигнала.
«Запад нам не нужен, а формат “Большой двадцатки” устарел», – расшифровал автор послания Лаврова.
Йессен обратил внимание, что среди стран G20 есть те, кто не поддерживает антироссийскую политику. Кроме того, некоторые государства покупают у Москвы нефть, газ и уголь.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографии Сергея Лаврова с G20. Дипломат провел несколько важных встреч для выстраивания отношений с другими странами.