Автор WarGonzo заявил об уничтожении девяти польских наемников в районе Волочанска под Харьковом

В ходе спецоперации в Донбассе ВС РФ при помощи высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали 18 мая два пункта управления и 31 район сосредоточения живой силы ВСУ, среди которых располагались подразделения иностранных наемников. Также стало известно об уничтожении на территории завода «Краситель» в Рубежном семи американских наемников.