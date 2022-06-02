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Автор WarGonzo заявил об уничтожении девяти польских наемников в районе Волочанска под Харьковом

Автор WarGonzo заявил об уничтожении девяти польских наемников в районе Волочанска под Харьковом
Федеральное агентство новостей

Автор Telegram-канала WarGonzo заявил об уничтожении российской армией девяти польских наемников в Харьковской области в районе Волочанска. Такую информацию подтвердили источники на передовой.

В ходе спецоперации в Донбассе ВС РФ при помощи высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали 18 мая два пункта управления и 31 район сосредоточения живой силы ВСУ, среди которых располагались подразделения иностранных наемников. Также стало известно об уничтожении на территории завода «Краситель» в Рубежном семи американских наемников.

Ранее украинская армия вновь предприняла попытку прорыва обороны ВС РФ в районе Давыдова Брода, пытаясь захватить плацдарм на левом берегу реки Ингулец, передает Argumenti.ru.

вс рф ВСУ наемники
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