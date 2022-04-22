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    Автор «Устриц под дождем» Оксана Робски снова стала бабушкой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Автор «Устриц под дождем» Оксана Робски снова стала бабушкой

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    globallookpress/Natalia Shakhanova

    Писательница и светская львица Оксана Робски сообщила, что у нее родился внук. Мальчика назвали Микой. 

    Впервые Робски стала бабушкой в 2019 году. Прошло три года, и у писательницы снова произошло пополнение в семье. Это событие — гордость для звезды.

    «Дважды бабка Российской Федерации», — сообщила она поклонникам в соцсетях.

    Автор женских романов сообщила, что планирует написать новую книгу. На этот раз это будут сказки для Мики. Робски, прославившаяся романами «Устрицы под дождем», «Про любоff/on», в последнее время не выходит в свет, предпочитая посвящать себя семье.

    В 2015 году она вышла замуж в шестой раз. Имя своего избранника Робски не раскрывает.

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