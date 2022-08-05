Автор The Washington Post раскрыл секретное предложение Путина Эрдогану по нефти

Президенту РФ Владимиру Путину удалось сделать секретное предложение своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану касательно поставок российской нефти. Об этом пишет аналитик американской газеты The Washington Post.
По словам эксперта, Россия намерена выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, терминалах и резервуарах, передает «ПолитРоссия». Это, в свою очередь, поможет ей обойти западные санкции и поставлять топливо в Европу.
«Этот шаг поможет скрыть происхождение нефти. Также Россия просит, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков», — сказано в статье.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой странице в двусторонних отношениях России и Турции.