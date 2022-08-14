Автор The Hill обнаружил у США неизлечимую «историческую амнезию»

Соединенные Штаты страдают неизлечимой «исторической амнезией». Такой вывод сделал американский политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.
Эксперт отметил, что данный недуг очень заразный и передается из поколения в поколение. Он напомнил Вашингтону про Вьетнамскую войну и конфликт в Ираке.
«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай “исторической амнезии” у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо», — подчеркнул Ульман.
Ранее стало известно, что США и Украина начали переговоры о поставках Киеву ракет ATACMS для РСЗО HIMARS.