Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс является талантливой сочинительницей всяческих сказок. Об этом сообщил журналист Эндрю Ронсли в статье для издания The Guardian.
Он напомнил, что глава МИД выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Ронсли подчеркнул, что Трасс является истинной наследницей уходящего в отставку главы правительства Бориса Джонсона, которого уволили собственные депутаты.
«Но Британия ничего не может сделать, чтобы помешать активистам тори передать ключи другому дикому белокурому оппортунисту, чей основной талант — сочинять сказки»,— написал журналист.
Как указал Ронсли, Трасс использует свое положение для саморекламы. Так, она постоянно хвастается, что оказывает сопротивление президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее газета Sunday Telegraph сообщила, что Лиз Трасс считает тему России своим «билетом» на пост премьер-министра Великобритании.