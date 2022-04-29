Автор The Guardian Дженкинс упрекнул Джонсона в попытке оттолкнуть Зеленского от мира с РФ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Элизабет Трасс пытаются лишить Украину возможности мирно урегулировать конфликт. Об этом пишет журналист Саймон Дженкинс на страницах The Guardian.
Он уверен, что английские политики пытаются получить выгоду из украинского кризиса.
«Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев в этом месяце, в чем Трасс явно стремится с ним соперничать», – отметил Дженкинс.
По его словам, Лондон пытается воевать с русским медведем чужими руками. Трасс часто использует слово «мы», говоря о Британии и Украине, что отождествляет интересы этих стран, заметил журналист.
Борис Джонсон недавно посетил Киев. Он пообещал оказать Украине финансовую поддержку, сообщает RT.