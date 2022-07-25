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Автор Spectator объяснил, почему Евросоюз считает Венгрию предательницей

Автор Spectator объяснил, почему Евросоюз считает Венгрию предательницей
pxhere.com

Европейский союз считает Венгрию предательницей из-за готовности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предпринять шаги к налаживанию контактов с Россией. Об этом сообщил журналист Уильям Наттрасс в статье для журнала Spectator.

Будапешт остается честен, пока ЕС проявляет свое лицемерие, считает эксперт. Наттрасс также отметил, что для ЕС нет ничего унизительнее, чем просьба государства-члена к президенту России Владимиру Путину увеличить поставки газа.

«Венгрия изначально выступала против санкций, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным», — подчеркнул журналист.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытки санкционного давления коллективного Запада на Россию не увенчались успехом, страны Европы уже лишились четырех правительств на фоне ограничений.

венгрия Евросоюз предательство
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