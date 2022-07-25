Европейский союз считает Венгрию предательницей из-за готовности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предпринять шаги к налаживанию контактов с Россией. Об этом сообщил журналист Уильям Наттрасс в статье для журнала Spectator.
Будапешт остается честен, пока ЕС проявляет свое лицемерие, считает эксперт. Наттрасс также отметил, что для ЕС нет ничего унизительнее, чем просьба государства-члена к президенту России Владимиру Путину увеличить поставки газа.
«Венгрия изначально выступала против санкций, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным», — подчеркнул журналист.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытки санкционного давления коллективного Запада на Россию не увенчались успехом, страны Европы уже лишились четырех правительств на фоне ограничений.