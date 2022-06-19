Автор NI Пайн: Украине следует признать Крым и провозгласить нейтральный статус

Автор издания National Interest, бывший военный Дэвид Пайн представил план урегулирования ситуации на Украине. Эксперт посоветовал Киеву признать Крым и объявить о нейтральном статусе страны.
Переговорные позиции Украины слабеют, считает Пайн. Эксперт предлагает свой «наиболее реалистичный» для Киева план. Ему следует внести в конституцию поправки для провозглашения нейтрального статуса, чтобы независимость и суверенитет страны гарантировались постоянными членами Совбеза ООН. Вторым пунктом плана Пайн предлагает Киеву признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от намерений вернуть регион.
Кроме того, Украина должна отказаться от связей с НАТО, включая поставки вооружений, тренировки и военные учения, запретить размещение сил блока на своей территории. Россия в свою очередь поддержит заявку Киева на вступление в ЕС, считает Пайн.
Украине он также предложил сократить группировку военных до 150 тыс. человек, уничтожить ударные системы, не требовать репараций и восстановить дипотношения с Россией и всеми странами НАТО. США и ЕС эксперт предложил предоставить Украине экономическую помощь, а с РФ снять все экономические санкции, наладить торговые отношения и вернуть конфискованное имущество.