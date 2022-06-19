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Автор NI Пайн: Украине следует признать Крым и провозгласить нейтральный статус

Автор NI Пайн: Украине следует признать Крым и провозгласить нейтральный статус
Pallanuotovivo / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Автор издания National Interest, бывший военный Дэвид Пайн представил план урегулирования ситуации на Украине. Эксперт посоветовал Киеву признать Крым и объявить о нейтральном статусе страны.

Переговорные позиции Украины слабеют, считает Пайн. Эксперт предлагает свой «наиболее реалистичный» для Киева план. Ему следует внести в конституцию поправки для провозглашения нейтрального статуса, чтобы независимость и суверенитет страны гарантировались постоянными членами Совбеза ООН. Вторым пунктом плана Пайн предлагает Киеву признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от намерений вернуть регион.

Кроме того, Украина должна отказаться от связей с НАТО, включая поставки вооружений, тренировки и военные учения, запретить размещение сил блока на своей территории. Россия в свою очередь поддержит заявку Киева на вступление в ЕС, считает Пайн.

Украине он также предложил сократить группировку военных до 150 тыс. человек, уничтожить ударные системы, не требовать репараций и восстановить дипотношения с Россией и всеми странами НАТО. США и ЕС эксперт предложил предоставить Украине экономическую помощь, а с РФ снять все экономические санкции, наладить торговые отношения и вернуть конфискованное имущество.

переговоры США Украина
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