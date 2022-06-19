Автор NI Пайн: Украине следует признать Крым и провозгласить нейтральный статус

Украине он также предложил сократить группировку военных до 150 тыс. человек, уничтожить ударные системы, не требовать репараций и восстановить дипотношения с Россией и всеми странами НАТО. США и ЕС эксперт предложил предоставить Украине экономическую помощь, а с РФ снять все экономические санкции, наладить торговые отношения и вернуть конфискованное имущество.