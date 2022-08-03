Автор МК Попов: США вынуждены «попрощаться» с Украиной на фоне визита Пелоси на Тайвань

США придется «попрощаться» с Украиной на фоне поездки спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Так считает обозреватель отдела политики «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов.
Он объяснил, что деэскалация ситуации между Пекином, Вашингтоном и Тайбэем продемонстрировала невостребованность украинского кризиса. В настоящее время более актуальным стал вопрос сближения России и Китая.
«Прощай, Украина, здравствуй, Тайвань, — таков был посыл Нэнси Пелоси», — отметил Попов в статье для МК.
Ранее журналисты «Царьграда» сообщали, что политолог Виктория Федосова назвала визит Пелоси на Тайвань «попыткой американской элиты поднять собственный рейтинг».