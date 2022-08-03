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Автор МК Попов: США вынуждены «попрощаться» с Украиной на фоне визита Пелоси на Тайвань

Автор МК Попов: США вынуждены «попрощаться» с Украиной на фоне визита Пелоси на Тайвань
Chris Kleponis – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США придется «попрощаться» с Украиной на фоне поездки спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Так считает обозреватель отдела политики «Московского Комсомольца» Дмитрий Попов.

Он объяснил, что деэскалация ситуации между Пекином, Вашингтоном и Тайбэем продемонстрировала невостребованность украинского кризиса. В настоящее время более актуальным стал вопрос сближения России и Китая.

«Прощай, Украина, здравствуй, Тайвань, — таков был посыл Нэнси Пелоси», — отметил Попов в статье для МК.

Ранее журналисты «Царьграда» сообщали, что политолог Виктория Федосова назвала визит Пелоси на Тайвань «попыткой американской элиты поднять собственный рейтинг».

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