Бывший канцлер Германии Ангела Меркель понимала, как правильно выстраивать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил экономист Клинт Флорес в статье для издания Lovin Malta.
Он отметил, что немецкий политик всегда держала курс на сохранение торговых контактов с Россией, чтобы не допустить тесных связей Москвы с Пекином. По этой причине РФ и ФРГ заключили соглашение о строительстве «Северного потока – 2», передает «ПолитРоссия».
«На мой взгляд, Ангела Меркель понимала, что, если богатство не будет делиться, в том числе через международную торговлю, конфликты будут нарастать», — подчеркнул Флорес.
Ранее политолог Александр Камкин исключил переизбрание Ангелы Меркель при отставке нынешнего канцлера Олафа Шольца.