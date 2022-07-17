Автор Lovin Malta указал на положительный нюанс в отношениях Меркель с Путиным

Он отметил, что немецкий политик всегда держала курс на сохранение торговых контактов с Россией, чтобы не допустить тесных связей Москвы с Пекином. По этой причине РФ и ФРГ заключили соглашение о строительстве «Северного потока – 2», передает «ПолитРоссия».