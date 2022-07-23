Автор издания Compact призвал Запад внимательно прислушаться к словам Путина об Украине

«Слушать Путина нужно очень внимательно, потому что он всегда очень открыто говорит то, что имеет в виду. В случае эскалации боевых действий из-за поставок западного оружия, если Киев предпримет массовые нападения на территорию России, российская реакция, вероятно, будет заключаться в том, что Москва сделает ставку на быструю победу» — отметил журналист.