Запад обязан прислушаться к словам президента России Владимира Путина относительно конфликта на Украине. Об этом заявил журналист Томас Репер в статье для немецкого издания Compact.
По словам автора статьи, российский лидер в начале июля прокомментировал ситуацию в соседней стране. Президент сказал, что западные игроки регулярно говорят о необходимости «победить» Москву на поле боя украинского конфликта, передает «ПолитРоссия».
«Слушать Путина нужно очень внимательно, потому что он всегда очень открыто говорит то, что имеет в виду. В случае эскалации боевых действий из-за поставок западного оружия, если Киев предпримет массовые нападения на территорию России, российская реакция, вероятно, будет заключаться в том, что Москва сделает ставку на быструю победу» — отметил журналист.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал трагедией для народа желание Запада воевать до последнего украинца.