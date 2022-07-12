Автор-исполнитель Юрий Лоза признался, почему был вынужден сделать МРТ

Композитор Юрий Лоза признался, что из-за боли в плече врачи назначили магнитно-резонансную томографию (МРТ).
По словам исполнителя, он долгое время терпел боль и пытался не обращать внимания на эту проблему. Однако возраст не позволяет уже так легкомысленно относиться к своему здоровью.
«Плечо болит, поэтому и понадобилось сделать МРТ. Мне 68 лет. Врачи сказали, чтобы понять, почему болит — необходимо сделать МРТ. Вот и все. Есть понимание у докторов, как лечить. Я посещал доктора, который будет лечить», — цитирует автора-исполнителя Teleprogramma.pro.
Отметим, что в СМИ появилась информация, что у Юрия Лозы появились проблемы со здоровьем и он был вынужден обратиться в клинику.
Ранее Юрий Лоза в беседе с «Народными Новостями» заявил, что российские звезды, покинувшие Родину после начала спецоперации по защите Донбасса, обязательно вернутся в РФ — у них просто не будет выбора.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.