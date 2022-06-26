Автор хита «Белые розы» Кузнецов вспомнил последний разговор с Шатуновым

Композитор Сергей Кузнецов, подаривший россиянам хит «Белые розы», побывал на траурной церемонии прощания с вокалистом Юрием Шатуновым. Он рассказал о последнем разговоре с артистом.
Шатунов долгое время материально поддерживал Кузнецова. Взаимоотношения старых друзей можно было назвать идеальными. Именно поэтому уход певца стал очень болезненным для композитора.
Кузнецов не стал раскрывать детали последнего диалога с Шатуновым. Однако заявил, что теперь не сможет забыть фразу, которую ныне покойный сказал ему в конце беседы.
«Ладно, Кузька, пошел я работать», — попрощался с другом солист группы «Ласковый май».
Исполнитель скончался в ночь на 23 июня в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ему было 48 лет.