Автор Global Times указал США место с помощью китайской поговорки

Намеренная эскалация отношений с Китаем принесет США одни проблемы. Об этом сообщил профессор Чунъянского института финансовых исследований.
В статье для издания Global Times он указал Вашингтону место с помощью китайской поговорки: «Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне».
По его словам, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не должна ехать в Тайвань, чтобы не вызвать очередное обострение в регионе.
«США должны знать, что Китай — это не та страна, с которой можно шутить. По некоторым вопросам с его властями можно договориться. Но когда речь идет о ключевых национальных интересах, китайских народ будет стоять до конца», — объяснил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о решительных ответных мерах в случае, если Пелоси все же отправится в поездку.