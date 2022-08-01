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Автор Global Times указал США место с помощью китайской поговорки

Автор Global Times указал США место с помощью китайской поговорки
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Намеренная эскалация отношений с Китаем принесет США одни проблемы. Об этом сообщил профессор Чунъянского института финансовых исследований.

В статье для издания Global Times он указал Вашингтону место с помощью китайской поговорки: «Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне».

По его словам,  спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не должна ехать в Тайвань, чтобы не вызвать очередное обострение в регионе.

«США должны знать, что Китай — это не та страна, с которой можно шутить. По некоторым вопросам с его властями можно договориться. Но когда речь идет о ключевых национальных интересах, китайских народ будет стоять до конца», — объяснил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о решительных ответных мерах в случае, если Пелоси все же отправится в поездку.

Global Times Китай США
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